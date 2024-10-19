Врач Тананакина: безглютеновая диета не нужна здоровым людям Непереносимость глютена (растительный белок, содержащийся в злаковых культурах) может проявляться через вздутие живота, диарею, боли и другие симптомы.
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