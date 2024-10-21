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Слишком мягко. Прокуратура добивается жесткого наказания для приморского браконьера

Слишком мягко. Прокуратура добивается жесткого наказания для приморского браконьера

Прокуратура Пожарского района намерена добиться ужесточения наказания приморскому браконьеру. Ведомство не согласно с решением суда и намерено добиться назначения мужчине шести лет лишения свободы и штрафа, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

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