Слишком мягко. Прокуратура добивается жесткого наказания для приморского браконьера

Прокуратура Пожарского района намерена добиться ужесточения наказания приморскому браконьеру. Ведомство не согласно с решением суда и намерено добиться назначения мужчине шести лет лишения свободы и штрафа, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.
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