Samsung начала глобальное обновление One UI 9 для смартфонов Galaxy

Компания Samsung объявила о начале глобального распространения стабильной версии One UI 9 на базе Android 17 для своих новых моделей смартфонов Galaxy S26, S26+ и S26 Ultra.
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