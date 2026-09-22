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Регионы России

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Samsung начала глобальное обновление One UI 9 для смартфонов Galaxy

Samsung начала глобальное обновление One UI 9 для смартфонов Galaxy

Компания Samsung объявила о начале глобального распространения стабильной версии One UI 9 на базе Android 17 для своих новых моделей смартфонов Galaxy S26, S26+ и S26 Ultra.

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