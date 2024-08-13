Партия Грузии: Саакашвили развязал войну в августе 2008 года по указке извне

Политсовет правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» опубликовал заявление, в котором говорится, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили развязал войну в августе 2008 года по указанию извне.
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