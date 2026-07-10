За первое полугодие объем рекламы в Max составил 1 млрд рублей

За первые шесть месяцев года компании передали в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР) сведения о размещении рекламы в национальном мессенджере Max на 1 млрд рублей, сообщает «Ведомости» со ссылкой на представителя Роскомнадзора, который выполняет функции оператора ЕРИР.