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За первое полугодие объем рекламы в Max составил 1 млрд рублей

За первые шесть месяцев года компании передали в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР) сведения о размещении рекламы в национальном мессенджере Max на 1 млрд рублей, сообщает «Ведомости» со ссылкой на представителя Роскомнадзора, который выполняет функции оператора ЕРИР.

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