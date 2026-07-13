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Минтранс Подмосковья проведет вебинары по услугам на региональном портале госуслуг

Минтранс Подмосковья проведет вебинары по услугам на региональном портале госуслуг

В среду, 15 июля, специалисты Министерства транспорта Московской области организуют серию вебинаров. Они расскажут о различных услугах, которые предоставляются ведомством на региональном портале госуслуг uslugi.

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