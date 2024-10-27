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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Юта» проиграла 5 из 6 последних матчей, разница шайб на отрезке – 9:21. У Сергачева 0+5 в 9 играх за новую команду при 26:04 в среднем на льду

Новый клуб НХЛ уступил «Лос-Анджелесу» (2:3) в регулярном чемпионате НХЛ.  Поражение стало для команды из Солт-Лейк-Сити третьим подряд и пятым – в последних 6 играх (разница шайб на отрезке – 9:21).

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