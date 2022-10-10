Крымская газета

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Крымчан предупредили о шторме в ближайшие два дня

Крымчан предупредили о шторме в ближайшие два дня

Крымчан предупредили об очередном ухудшении погодных условий. Так, по данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 10 и 11 октября на полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 22 метров в секунду.

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