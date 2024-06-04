Нахимовцы вернулись во Владивосток

Воспитанники филиала Нахимовского военно-морского училища (Владивостокского президентского кадетского училища) завершили участие в штурманском походе на большом десантном корабле "Ослябя" Тихоокеанского флота.
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