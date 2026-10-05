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IT-эксперт Бедеров: Минцифры не сможет быстро ввести плату за трафик в 5G

IT-эксперт Бедеров: Минцифры не сможет быстро ввести плату за трафик в 5G

У Минцифры не получится быстро внедрить плату за международный трафик в сетях 5G. Об этом «Газете.Ru» рассказал основатель компании «Интернет-Розыск» (входит в ГК КИБЕРСИСТЕМА), председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров.

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