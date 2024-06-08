Жигунов тайно простился с Анастасией Заворотнюк: Укоры общественности оказались лишними

Бывший возлюбленный актрисы Заворотнюк актёр Жигунов простился с ней так, что не все заметили.После похорон актрисы Анастасии Заворотнюк пользователи сети принялись клеймить её бывшего возлюбленного Сергея Жигунова.
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