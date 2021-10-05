Amazon создаёт умный холодильник, который будет следить за своим содержимым и самостоятельно заказывать продукты

Amazon разрабатывает умный холодильник, который сможет автоматически сканировать своё содержимое, чтобы определять запасы каких продуктов иссякают, или чей срок годности подошёл к концу, и самостоятельно заказывать новые, сообщает ресурс Business Insider, ссылаясь на надёжные источники.
Популярные статьи
- Уверовавшая в глобальное потепление Европа решила наказать "Газпром", забыв, что рядом перемерзает Босфор...
- Уверовавшая в глобальное потепление Европа решила наказать "Газпром", забыв, что рядом перемерзает Босфор...
- Мураев: Россия, Белоруссия, Польша, Венгрия и Румыния могут разделить Украину между собой
Свежие комментарии