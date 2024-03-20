Звезда «Слова пацана» устроил дебош в ресторане, покусав официантку

Пьяный актёр укусил официантку за ногу.Pr Scr youtube.com/@dzharakhov--> Актёр Никита Кологривый, прославившийся после сериала «Слово пацана», устроил скандал в одном из ресторанов Новосибирска и домогался до официантки.
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