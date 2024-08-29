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Петербургский дневник

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Посол России Келин: Париж осуществил задержание Дурова по совету из Вашингтона

Посол России Келин: Париж осуществил задержание Дурова по совету из Вашингтона

Данная ситуация является настоящим ударом по свободе слова Задержание основателя Telegram Павла Дурова – большой удар по свободе слова, который Париж осуществил по совету из Соединенных Штатов, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью телеканалу RT.

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