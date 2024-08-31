🌸 Идём смотреть красоту В Южных культурах зацвёл красивоплодник Бодиньера. Сейчас он больше фиолетовый, а осенью сменит оттенки на розово-сиреневые.
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🌸 Идём смотреть красоту В Южных культурах зацвёл красивоплодник Бодиньера. Сейчас он больше фиолетовый, а осенью сменит оттенки на розово-сиреневые.