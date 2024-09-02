Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

882 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Свешников
    Браво!Не стоит говорить о погонах,он прыгнул за ними и без погон,а погоны-это так,для почерка👍На Сахалине полиц...
  • Ингерман Ланская
    ну она же натащя...Пропавшая в Турци...
  • Александр
    Координационный совет. Теперь будут согласовывать кто в лес, кто - по дрова. И главное - всё прозрачно.Информационный бю...

Двое жителей Забайкальского края привлечены к ответственности за рекламу наркотиков

О нанесении рекламы наркотиков на фасад жилого дома в полицию сообщил местный житель. В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Забайкальскому краю установили двоих жителей Читы 2004 года рождения, которые за одну ночь нанесли на фасады зданий города Читы надписи, содержащие рекламу интернет-ресурса по продаже наркотиков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх