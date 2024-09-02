Двое жителей Забайкальского края привлечены к ответственности за рекламу наркотиков

О нанесении рекламы наркотиков на фасад жилого дома в полицию сообщил местный житель. В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Забайкальскому краю установили двоих жителей Читы 2004 года рождения, которые за одну ночь нанесли на фасады зданий города Читы надписи, содержащие рекламу интернет-ресурса по продаже наркотиков.