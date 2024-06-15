Евро-2024: Италия начала защиту титула с победы над Албанией

Сборная Италии с минимальной разницей в счете обыграла команду Албании в матче первого тура группы B чемпионата Европы по футболу (Евро-2024), который состоялся 15 июня на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.
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