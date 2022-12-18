Украинский футболист Зозуля назвал ФИФА «продажными крысами» за отказ Зеленскому

Форвард испанского «Райо Махадаонда» Роман Зозуля обвинил ФИФА в продажности. Причиной для обвинений стал отказ организации в выступлении украинского президента Владимира Зеленского, который хотел послать «месседж мира» перед финалом мундиаля.
Форвард испанского «Райо Махадаонда» Роман Зозуля обвинил ФИФА в продажности. Причиной для обвинений стал отказ организации в выступлении украинского президента Владимира Зеленского, который хотел послать «месседж мира» перед финалом мундиаля.
Свежие комментарии