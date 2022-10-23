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Уголовное дело по факту халатности завели на работников океанариума в Приморье

Уголовное дело по факту халатности завели на работников океанариума в Приморье

Следственными органами Следственного комитета РФ по Приморскому краю было возбуждено уголовное дело по факту халатности сотрудников Приморского океанариума по признакам преступления, предусмотренного ст.

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