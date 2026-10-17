Корпус береговой охраны Ирана заявил, что супертанкер, перевозивший более 2 миллионов баррелей сырой нефти, сегодня утром столкнулся с морской миной в Ормузском проливе, в результате чего произошёл мощный взрыв в машинном отделении судна, и оно потеряло возможность двигаться.