Считается, что появление письменности на Руси связано в принятием христианства в 988 году, и что славянскую азбуку создали Кирилл и Мефодий.
Виды письменности древних славян
Комментарии
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Юрий Селиванов
Весьма интересно. Включают ли эти, без сомнения ВЕЛИКИЕ труды по славянской летописи, в учебники "истории" для детей.
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16 час.
Ливень
сами слова Руны, Алфавит УЖЕ искажают смысл - ну не было и нет никаких "русских рун" или рун(н)иц это НЕ русское слово. Были понятия "черты" и "резы", но никак не "руны" тем более "русские"...туда же и "алфавит" - ибо все древние и самое главное естественные языки называются по первым символам набора этого языка: АзБука (первые два символа (образа) набора русского языка - буквы Аз Буки), ФУТАРК - по первым шести символам нордических языков - Феху Уруз Туриаз Ансуз Райдо Кеназ (ФУТАРК). Алфавит - первые символы еврейского языка (Алеф,Бет) - алфабет, альфавит...
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12 час.
СЗ
Светлана Зуева
👍
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3 час.
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