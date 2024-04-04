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Велемудр. Мир тесен.

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  • ММ
    Не подменяйте законы поповскими обрядами и религией!Веришь – не вериш...
  • Светлана Зуева
    👍Виды письменности...
  • Ливень
    сами слова Руны, Алфавит УЖЕ искажают смысл - ну не было и нет никаких "русских рун" или рун(н)иц это НЕ русское слов...Виды письменности...

Виды письменности древних славян

Виды письменности древних славян

 Считается, что появление письменности на Руси связано в принятием христианства в 988 году, и что славянскую азбуку создали Кирилл и Мефодий.

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Комментарии
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Юрий Селиванов
Весьма интересно. Включают ли эти, без сомнения ВЕЛИКИЕ труды по славянской летописи, в учебники &quot;истории&quot; для детей.
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16 час.
Ливень
сами слова Руны, Алфавит УЖЕ искажают смысл - ну не было и нет никаких &quot;русских рун&quot; или рун(н)иц это НЕ русское слово. Были понятия &quot;черты&quot; и &quot;резы&quot;, но никак не &quot;руны&quot; тем более &quot;русские&quot;...туда же и &quot;алфавит&quot; - ибо все древние и самое главное естественные языки называются по первым символам набора этого языка: АзБука (первые два символа (образа) набора русского языка - буквы Аз Буки), ФУТАРК - по первым шести символам нордических языков - Феху Уруз Туриаз Ансуз Райдо Кеназ (ФУТАРК). Алфавит - первые символы еврейского языка (Алеф,Бет) - алфабет, альфавит...
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12 час.
СЗ
Светлана Зуева
👍
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