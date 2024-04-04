Виды письменности древних славян

Ливень

сами слова Руны, Алфавит УЖЕ искажают смысл - ну не было и нет никаких "русских рун" или рун(н)иц это НЕ русское слово. Были понятия "черты" и "резы", но никак не "руны" тем более "русские"...туда же и "алфавит" - ибо все древние и самое главное естественные языки называются по первым символам набора этого языка: АзБука (первые два символа (образа) набора русского языка - буквы Аз Буки), ФУТАРК - по первым шести символам нордических языков - Феху Уруз Туриаз Ансуз Райдо Кеназ (ФУТАРК). Алфавит - первые символы еврейского языка (Алеф,Бет) - алфабет, альфавит...