22 октября 1966 года советская станция отправилась исправлять неудачу предшественницы. Через три дня она стала спутником Луны и прислала снимки, которых ждали и учёные, и инженеры, и политики.
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