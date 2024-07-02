Книгу Марии Бутиной «Тюремный дневник» экранизируют в Петербурге

Об этом и не только депутат Государственной думы рассказала в интервью «Петербургскому дневнику». Член комитета Государственной думы по международным делам Мария Бутина стала гостьей «Петербургского дневника» и встретилась с его главным редактором Кириллом Смирновым.
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