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Петербургский дневник

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  • JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
    Беглов ты кому там напоминаешь о независимости Белоруссии --чуркам ? Ты же завез в Питер их больше, чем русских сейча...Петербуржцам напо...
  • Dash45
    зашевелились после слов путина, а до этого отказывали, несмтря на поступающие предложенияю Ну и кто он после этого!В Совете Федераци...
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Книгу Марии Бутиной «Тюремный дневник» экранизируют в Петербурге

Книгу Марии Бутиной «Тюремный дневник» экранизируют в Петербурге

Об этом и не только депутат Государственной думы рассказала в интервью «Петербургскому дневнику». Член комитета Государственной думы по международным делам Мария Бутина стала гостьей «Петербургского дневника» и встретилась с его главным редактором Кириллом Смирновым.

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