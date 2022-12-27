Максим Гольдарб: Киевский режим находится в шаге от полной узурпации власти в Украине

На сайте главного оппозиционного проекта Украины «Голос Правды» опубликована новая запись политолога Максима Гольдарба: В Украине уже давно несколько олигархических кланов контролируют львиную долю экономики и национальных богатств, почти все основные средства массовой информации, исполнительную власть, силовые структуры, подавляющее большинство депутатов парламента… Все последние годы олигархи — фигуранты списка «Форбс» от Украины — неуклонно увеличивали свои состояния и усиливали контроль над страной и ее ресурсами, нещадно разоряя их и ее граждан.