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Юрия Деточкина мог сыграть Никулин: почему артист отказался от роли в «Берегись автомобиля»

Юрия Деточкина мог сыграть Никулин: почему артист отказался от роли в «Берегись автомобиля»

Персонаж фильма «Берегись автомобиля» Юрий Деточкин стал хорошо узнаваем в том числе благодаря игре актера Иннокентия Смоктуновского, но мало кто знает, что роль изначально должна была достаться Юрию Никулину.

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