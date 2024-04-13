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Явление Богородицы под Воронежем: Как события прошлого влияют на наше настоящее

Явление Богородицы под Воронежем: Как события прошлого влияют на наше настоящее

Под Воронежем было явление Богородицы, которая изрекла предостережение и оставила Свой Лик на скале. "Сегодня, когда на Русскую Церковь на Украине и в ряде других стран вновь возводятся гонения, нам важно помнить о событиях не столь далёкого прошлого", - считает руководитель идеологической редакции Царьграда Михаил Тюренков.

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