Явление Богородицы под Воронежем: Как события прошлого влияют на наше настоящее

Под Воронежем было явление Богородицы, которая изрекла предостережение и оставила Свой Лик на скале. "Сегодня, когда на Русскую Церковь на Украине и в ряде других стран вновь возводятся гонения, нам важно помнить о событиях не столь далёкого прошлого", - считает руководитель идеологической редакции Царьграда Михаил Тюренков.
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