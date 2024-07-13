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Список безопасных для купания мест в Ленобласти расширился

Список безопасных для купания мест в Ленобласти расширился

В обновленный перечень попали девять водоемов. Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области опубликовало обновленный перечень региональных водоемов, вода в которых является безопасной для купания.

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