Список безопасных для купания мест в Ленобласти расширился

В обновленный перечень попали девять водоемов. Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области опубликовало обновленный перечень региональных водоемов, вода в которых является безопасной для купания.
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