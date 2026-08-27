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«Вот такие вот крысы работают в Rolls-Royce»: Виктория Боня пожаловалась на пренебрежение в европейском автосалоне

«Вот такие вот крысы работают в Rolls-Royce»: Виктория Боня пожаловалась на пренебрежение в европейском автосалоне

Виктория Боня, живущая в Монако, пожаловалась на пренебрежительное отношение сотрудников европейского автосалона Rolls-Royce.

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