Veterinarians Are Sharing The Things Dog Owners Can Do More To Not Only Keep Their Fur Babies Healthier, But Also Cut Wayyy Down On Vet Bills

"Get your dog used to teeth brushing and brush them once a day. I see way too many dogs with teeth rotting out of their mouth and can’t imagine how painful it must be.
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