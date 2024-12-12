«Мы о таком даже мечтать не могли»: в Татарстане открыли три дорожных объекта

В Татарстане с участием Раиса РТ Рустама Минниханова сегодня открыли сразу три дорожных объекта. В Казани завершили реконструкцию Горьковского шоссе, в «Большом Зеленодольске» построили новую четырехполосную дорогу, в Верхнеуслонском районе реконструировали участок трассы М7.
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