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Царьград

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Артюхов: Ямал избежал проблемы с топливом благодаря приоритету

Артюхов: Ямал избежал проблемы с топливом благодаря приоритету

В Надыме на заправках "Роснефти" появились очереди из-за ограничения в 30 литров на авто. Администрация уверяет, что дефицита нет, но соблюдаются суточные лимиты.

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