Генерал ВСУ рассказал Западу о планах масштабных ударов по регионам России

Украина намерена активно использовать беспилотники для атак на российские регионы зимой, об этом британской газете Independent заявил начальник Главного управления боевых ударных систем Генерального штаба ВСУ Сергей Баранов.
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