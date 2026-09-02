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Вгудок

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ГК КСК объединила предприятия из шести регионов для создания межрегионального промышленного кластера «Инновационного транспортного машиностроения»

Группа компаний «Ключевые Системы и Компоненты» приступила к формированию межрегионального кластера «Инновационного транспортного машиностроения».

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