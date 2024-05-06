11 натуральных полезных жиросжигателей.

1. зелёный чай. Зелёный чай также занимает своё место в нашем списке. Года исследований показали, что этот напиток стимулирует процессы метаболизма, не говоря уже о том, что он предотвращает развитие раковых клеток и помогает в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.