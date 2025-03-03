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5 отвратительных традиций, которые считались нормой в Средние века

5 отвратительных традиций, которые считались нормой в Средние века

Средневековье ассоциируется с рыцарями, замками и великими битвами, но повседневная жизнь людей той эпохи включала в себя многие обычаи, которые сегодня кажутся необычными, а иногда и откровенно мерзкими.

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Комментарии
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Анатолий Рябенко
Европейская католическая мерзость.
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1 д.
ВераВерная
Кости и черепа как строительный материал? Брррр(((
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21 час.
Виталий Гемберг
Два раза про кладбище, считай одна тема, вилка и полосатая одежда. Автор где ещё две мерзости???
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19 час.
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