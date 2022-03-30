"Сейчас лучше не лезть туда": происходящее на Русском острове тревожит людей

"Сейчас лучше не лезть туда": происходящее на Русском острове тревожит людей

Жительница Владивостока рассказала о происходящем на Русском острове, что серьезно встревожило горожан.

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