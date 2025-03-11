Чтоб понимать, что происходит в вашей жизни, почему приходят и уходят различные люди, как строить отношения с близкими и детьми, как помочь близким меняться в лучшую сторону, нужно знать три очень важных закона вселенной, они дадут вам ответы на очень многие вопросы и помогут формировать светлое будущее.
Три главных Закона Вселенной
Комментарии
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Alex Zim
Эти Три закона - основа платных видеокурсов успешных блогеров; бла-бла за ваши деньги, а блогеру на миллионный счет в банке.
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18 час.
александр селезнев
Не согласен. Это галлактик много, а вселенная одна.
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16 час.
Аленка 666
Если подобное притягивает подобное, то почему к хорошим людям всякое дерьмо так и липнет, а плохих оно не трогает?
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7 час.
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