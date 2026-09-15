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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Команды НФЛ суммарно набрали 791 очко в стартовом туре. Это повторение рекорда для первой игровой недели за всю историю

Команды НФЛ суммарно набрали 791 очко в первом туре сезона-2026, повторив рекорд стартового тура за всю эпоху Супербоула, которая ведет отсчет с сезона-1966.

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