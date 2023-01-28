Американский аналитик задал вопросы Белому дому по стратегии военной помощи Украине

Самое главное в вопросах поставок танков Украине – не только и даже не столько обеспечить передачу американских M1 Abrams и немецких Leopard 2, сколько понять, что будет дальше? Об этом пишет обозреватель американского издания 19fortyfive Дэниэл Дэвис.
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