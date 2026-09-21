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Рост трат на офлайн-рекламу замедлился вдвое

Рост трат на офлайн-рекламу замедлился вдвое

Инвестиции в офлайн-рекламу (в нее входят радио, пресса, ТВ и Out-of-Home) топ-20 рекламодателей России увеличились на 24% за первое полугодие 2026 г.

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