Эксперт Уполномоченного рассказал предпринимателям о выборе организационно-правовой формы на старте бизнеса

Об этом в ходе семинара на тему «Выбор оптимальной правовой формы для ведения предпринимательской деятельности», организованного аппаратом Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей, сообщил научный сотрудник проектно-учебной лаборатории антикоррупционной политики НИУ ВШЭ Егор Артеменко.