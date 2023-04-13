Слово и дело

9 389 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • User User
    Гении создают Шедевры,а бездари от зависти копаются в их Великих творениях пытаясь  их очернить и тем самым  хоть на ...Зрители десятилет...
  • Евгений Зажигин
    Молодец парень!!!! Правильный поступок всей его жизни!!! Спас мать!!! Дай Бог тебе хорошего адвоката и судью , не пот...Подросток ударил ...
  • gln0754 Семина
    Не знаю кто захочет их видеть ,слышать, если такие найдутся это поле одной ягоды, они для большенства  чужды,«За мной последую...

Старшая сестра Чеботиной с размахом отметила день рождения в Дубае

Старшая сестра Чеботиной с размахом отметила день рождения в Дубае

Старшая сестра певицы Люси Чеботиной Елизавета живет и работает в Дубае. Девушка является агентом по продаже недвижимости и имеет весьма неплохие деньги, поэтому решила закатить шикарную вечеринку по случаю своего дня рождения.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх