Старшая сестра Чеботиной с размахом отметила день рождения в Дубае

Старшая сестра певицы Люси Чеботиной Елизавета живет и работает в Дубае. Девушка является агентом по продаже недвижимости и имеет весьма неплохие деньги, поэтому решила закатить шикарную вечеринку по случаю своего дня рождения.
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