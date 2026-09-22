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Над Воронежской областью уничтожили 28 украинских БПЛА

Над Воронежской областью уничтожили 28 украинских БПЛА

Силы противовоздушной обороны ликвидировали над Воронежской областью 28 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в мессенджере «Макс» .

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