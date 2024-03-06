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В Туве произошел взрыв на Шагонарской ТЭЦ, есть пострадавшие

В Туве произошел взрыв на Шагонарской ТЭЦ, есть пострадавшие

На сайте республиканских властей говорится, что в результате ЧП пострадали 16 человек.<strong>На Шагонарской ТЭЦ в Туве произошел взрыв, в результате которого, по данным региональных властей, пострадали 16 человек.

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