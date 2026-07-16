Доктор Мясищева рекомендовала избежать дневного полива в жару

Нина Мясищева, эксперт Московского Политеха, советует избегать дневного полива огорода в жару. Вместо этого рекомендуется обильный полив утром, чтобы минимизировать стресс для растений и повысить эффективность увлажнения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии