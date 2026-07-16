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Царьград

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Доктор Мясищева рекомендовала избежать дневного полива в жару

Доктор Мясищева рекомендовала избежать дневного полива в жару

Нина Мясищева, эксперт Московского Политеха, советует избегать дневного полива огорода в жару. Вместо этого рекомендуется обильный полив утром, чтобы минимизировать стресс для растений и повысить эффективность увлажнения.

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