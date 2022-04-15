В Чувашии оперативники раскрыли мошенничество в крупном размере под видом оказания экстрасенсорных услуг

В ноябре прошлого года 49-летняя жительница Чебоксарского района увидела в одной из социальных сетей онлайн-сеансы гадания на картах Таро и обратилась к гадалке за личной консультацией.
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