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В Чувашии оперативники раскрыли мошенничество в крупном размере под видом оказания экстрасенсорных услуг

В Чувашии оперативники раскрыли мошенничество в крупном размере под видом оказания экстрасенсорных услуг

В ноябре прошлого года 49-летняя жительница Чебоксарского района увидела в одной из социальных сетей онлайн-сеансы гадания на картах Таро и обратилась к гадалке за личной консультацией.

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