День 16 января в истории

Всемирный день «The Beatles». Праздник отмечается с 2001 года по решению ЮНЕСКО. 16 января 1957 года в бывшем бомбоубежище в индустриальном районе Ливерпуля открылся клуб «The Cavern», где начали свой путь к всемирной славе тогда еще никому не известные музыканты Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии