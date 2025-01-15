День 16 января в истории

Всемирный день «The Beatles». Праздник отмечается с 2001 года по решению ЮНЕСКО. 16 января 1957 года в бывшем бомбоубежище в индустриальном районе Ливерпуля открылся клуб «The Cavern», где начали свой путь к всемирной славе тогда еще никому не известные музыканты Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон.