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День 16 января в истории

День 16 января в истории

Всемирный день «The Beatles». Праздник отмечается с 2001 года по решению ЮНЕСКО. 16 января 1957 года в бывшем бомбоубежище в индустриальном районе Ливерпуля открылся клуб «The Cavern», где начали свой путь к всемирной славе тогда еще никому не известные музыканты Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон.

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