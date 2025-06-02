Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • Evgenija Palette
    У неё установки... Не сомневайтесь...Банда устраивала ...
  • ninikooo Митусова
    А чем занималось эти три года ФСБ?! Это не их обязанность- выявлять ОПГ?! А о предательстве Законов Госдумы и говорит...Банда устраивала ...
  • Владимир Алтайцев
    Ха-ха, врут  про Пирл Харбор. Рузвельт специально  стащил  весь утиль, который  всё  равно надо  было списывать  в Пи...Как отразится это...

Самая большая ошибка в моей жизни была покушать плов в чайхане: Зря я поздно залез в комментарии - это просто иноземная дыра

Самая большая ошибка в моей жизни была покушать плов в чайхане: Зря я поздно залез в комментарии - это просто иноземная дыра

Avia.pro - СМИ Пролог: Голод – плохой советчик Серега, обычный мужик из Химок, 38 лет, любит поесть вкусно, но без понтов.

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