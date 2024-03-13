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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Три команды Ла Лиги вышли в 1/4 финала ЛЧ, по две – из АПЛ и Бундеслиги, одна – из Лиги 1

Завершилась стадия 1/8 финала Лиги чемпионов. По ее итогам определилось представительство клубов по странам в 1/4 финала турнира.

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