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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бобровский пропустил 4 шайбы в 3-м матче подряд, отразив 11 из 15 бросков «Детройта». Его заменили во 2-м периоде

Вратарь «Флориды» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (2:5) и отразил 11 бросков из 15.

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